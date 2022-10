MONTECASSIANO – Tragico incidente ieri pomeriggio tra Castelluccio e Norcia. A perdere la vita un 67enne di Montecassiano, molto conosciuto nel Maceratese, l’imprenditore Alberto Padella.

Ieri pomeriggio l’uomo era partito con un gruppo di amici per una gita in Valnerina. Sulla vie del ritorno lungo la Statale 685 che collega Castelluccio a Norcia, l’uomo ha perso il controllo della moto lungo una curva, è finito prima contro il guardrail e poi contro un albero.

Immediati i soccorsi sul posto, ma per il centauro non c’è stato niente da fare e i sanitari accorsi sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso