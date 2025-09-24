ANCONA – Incidente sul lavoro questa mattina a Portonovo presso lo stabilimento La Capannina. Un operaio di 69 anni, impegnato nell’esecuzione di lavori di manutenzione alla canna fumaria, è precipitato dalla scala, da un’altezza di circa due metri. L’uomo e ha battuto la schiena, perdendo inizialmente i sensi. Immediato l’arrivo dei sanitari, che hanno allertato anche l’eliambulanza, L’operaio, che nonostante avesse ripreso i sensi, faticava a respirare, è stato trasferito in codice rosso al Pronto Soccorso di Torrette. L’uomo ma non è fortunatamente in pericolo di vita.