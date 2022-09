ANCONA – La Protezione Civile Regionale ha emesso un avviso di allertamento per criticità idrogeologica e temporali valido dalle 14 alle oggi, sabato 24 settembre per tutta la giornata di domani domenica 25.



Questa mattina lunga riunione tra i comuni interessati dall’allerta, la Prefettura di Ancona e la Regione Marche per discutere delle eventuali criticità e delle misure da adottare.

Il comune di Senigallia raccomanda alla popolazione di mantenere una vigile allerta e invita la cittadinanza residente in ZONA ROSSA, in via precauzionale, a evitare di stazionare nei locali seminterrati e al piano strada e a trascorrere la notte tra sabato e domenica ai piani alti: Si suggerisce inoltre di non muoversi se non per effettive e improrogabili necessità.



Preoccupazione del primo cittadino Massimo Olivetti per la tenuta degli argini danneggiati dall’esondazione era già stata espressa nei giorni scorsi. Al lavoro diverse squadre della Protezione Civile per attività di ricognizione