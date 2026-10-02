ANCONA – Paura oggi pomeriggio ad Ancona per in incendio scoppiato in una palazzina del quartiere Q2, in Via Maestri del Lavoro.



Secondo le prime informazioni il rogo si sarebbe sviluppato al secondo piano e avrebbe interessato anche i terrazzi dei piani superiori, raggiungendo il terzo e il quarto piano. Sul posto quattro squadre dei vigili del fuoco di Ancona, i carabinieri e la polizia locale. Presente anche un’ambulanza, fortunatamente al momento non risultano notizie di persone ferite o intossicate. Diversi gli anziani residenti nella palazzina. I vigili del fuoco, dopo aver spento le fiamme, sono attualmente al lavoro per aiutare ad uscire le persone presenti nell’edificio, anche con l’uso dell’autoscala.







