SERRA SAN QUIRICO – Scontro violento tra un’automobile e una moto all’interno della galleria della Gola della Rossa, lungo la Strada statale 76, direzione Ancona, nel territorio del comune di Serra San Quirico (Ancona), intorno alle 10:30.

Il centauro, un 42enne originario di San Severino Marche (Macerata), è rimasto gravemente ferito.



È stato disarcionato dalla moto, finendo sull’asfalto dopo un volo di alcuni metri.



Immediato l’arrivo dei soccorsi: polizia stradale del distaccamento di Fabriano, 118 dell’ospedale Engles Profili, Croce verde di Serra San Quirico e vigili del fuoco del distaccamento di Fabriano.



I sanitari hanno prestato il primo soccorso al 42enne, privo di sensi, che è stato intubato. Con l’ausilio dell’eliambulanza Icaro di 2 di base a Fabriano il ferito stato trasportato, in codice rosso, all’ospedale regionale Torrette di Ancona. Qui è stato sottoposto a tutti gli esami strumentali e diagnostici del caso. I politraumi riportati sono definiti importanti.



Ora il 42enne è ricoverato in prognosi riservata e costantemente monitorato.



Nessuna necessità di intervento sanitario, invece, per il conducente dell’auto coinvolta nell’incidente.



Per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, gli agenti della Polstrada hanno eseguito i rilievi. Inevitabili i disagi alla circolazione: dopo l’incidente si sono formate code con conseguenti rallentamenti per via della chiusura del tratto di strada interessato.