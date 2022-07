FERMO – Stava percorrendo la Strada Provinciale Valdete in sella alla propria moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo ed è finito a terra. L’incidente è avvenuto intorno alle 18 di ieri tra il kartodromo e il bivio per la Pompeiana. Nella caduta l’uomo, 40 anni, sarebbe finito contro un palo, riportando seri traumi.

Soccorso dalla Croce verde Fermo è stato trasportato da Icaro a Torrette in gravi condizioni.