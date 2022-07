ASCOLI PICENO – I vigili del fuoco di Ascoli Piceno sono intervenuti ieri per un vasto incendio che ha interessato i boschi in località Vallevenere nel Comune di Ascoli Piceno, anche a ridosso delle abitazioni.

Sul posto cinque squadre, di cui una del comando di Teramo, con il supporto di autobotti e mezzi 4X4. La zona è stata sorvolata da due elicotteri dedicati all’antincendio boschivo.

Il fuoco è stato domato solo in tarda serata ed è in corso l’opera di bonifica.



Sono state programmate delle squadre che controlleranno in più punti nel caso l’incendio riprenda vigore

Varie abitazioni sono state evacuate per prudenza, due le case toccate dalle fiamme, una delle quali rimasta distrutta.

In corso accertamenti sulle cause del rogo.