Omicidio di Fano, sotto interrogatorio il figlio 40enne della coppia.

Le vittime oggi dovevano consegnare una loro casa di 75 metri quadrati, andata all'asta nel settembre scorso e venduta a un idraulico per circa 60mila euro. Debiti contratti dal figlio Luca, separato, operaio, che vive al piano di sopra per i quali debiti avevano garantito i genitori con una loro casa. Per gli inquirenti, tutto questo non è un dettaglio da sottovalutare nella ricerca della verità.