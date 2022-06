“Un pomeriggio di sport e beneficenza, così realizzeremo una spiaggia adatta a tutti”. La Nazionale Italiana Attori scende in campo allo stadio Helvia Recina di Macerata sabato alle 18.30 per una gara con la rappresentativa dell’Anpis (Associazione nazionale per l’inclusione sociale). il ricavato dell’incasso sarà destinato alla realizzazione di una spiaggia accessibile a tutti, con un’attenzione speciale per persone con problematiche psicosociali.

Tra le star in campo Stefano Masciarelli, Giorgio Cantarini (Il gladiatore e La vita è bella), il comico Antonio Giuliani e Ninetto Davoli. “Il problema della salute mentale non può essere ulteriormente messo in secondo piano – ha sottolineato il presidente nazionale Anpis Roberto Grelloni – è un ambito che pesa esclusivamente sulle spalle delle aziende sanitarie e sui Dipartimenti, ma mancano gli investimenti e le Marche su questo sono tra le ultime regioni in Italia, serve più sensibilità”.

L’organizzazione è affidata all’Anpis, con il patrocinio del del Comune, visto che l’iniziativa rientra nell’ambito di Macerata città europea dello sport 2022.

“In città arriveranno persone dalla Puglia, dalla Lombardia e da altre località marchigiane – ha spiegato il presidente Anpis Marche Gianluca Brilli –. Una giornata di sport e solidarietà, perché il ricavato servirà ad attrezzare una spiaggia per grandi e ragazzi con problemi psicofisici. Un immenso ringraziamento va ai volontari, che essenzialmente sono dei professionisti che dedicano il loro tempo a questa causa. Ringraziamo anche la Maceratese che ha messo a disposizione il campo per questa iniziativa”.

“Ringraziamo l’Anpis che ha portato questo evento qui da noi – ha rimarcato il sindaco Sandro Parcaroli – nell’anno dello sport, cerchiamo di favorire tutte le iniziative di questo tipo; non vediamo l’ora di vedere gli attori in campo per la promozione della salute mentale: vogliamo lo stadio pieno”. Il prezzo del biglietto è 5 euro e la biglietteria aprirà alle 17. Ecco la squadra attori: Cantarini, Mazzocchetti, Oppini, Hamarz, Velo, Fortunato, Esposito, Balzo, Fulco, Mecucci, Davoli, Ermito, Masciarelli, Pantano, Tavani, Kone, Giuliani; mister: Agostinelli; staff: Mattei, Vitali, Gambino, Lozzi, Olivio.