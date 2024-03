FALCONARA – Grave incidente questa mattina in via Spagnoli a Falconara (AN) dove un’automobilista ha travolto uno scooter sul quale viaggiavano due persone per poi allontanarsi senza prestare soccorso.



A causa dell’impatto le due persone a bordo del ciclomotore sono state sbalzate violentemente sull’asfalto, riportando gravi ferite. Si è reso così necessario il trasporto in codice rosso all’Ospedale regionale di Torrette.



Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona, l’automedica del 118 e la polizia locale di Falconara per tutti i rilievi del caso.