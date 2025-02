"Civitanova è una delle pochissime realtà in cui qualche problema di sicurezza c’ è perché è forte la presenza di giovani e giovanissimi, ma lo Stato c’è e risponderemo con una maggiore presenza sul territorio", così il Prefetto di Macerata Isabella Fusiello all'esito del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza convocato a Civitanova Marche (presente anche il presidente della Regione Francesco Acquaroli) dopo gli ultimi episodi di violenza e criminalità che hanno colpito la città, da un lato le aggressioni da parte di giovanissimi ai propri coetanei, dall'altro i furti ai danni degli esercizi commerciali cittadini. In arrivo un incremento e una diversificazione dei controlli in città, soddisfatto il primo cittadino Fabrizio Ciarapica.