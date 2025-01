ANCONA – Ancora un furto al Servizio Farmaceutico per la distribuzione di medicinali presso l’ex Crass di Ancona: sottratti prodotti per un valore di oltre 300mila euro. L’accesso alla struttura è avvenuta attraverso una grata di ferro di una finestra recisa con una grossa cesoia. Sono in corso i rilievi i carabinieri del Nas. Il furto sarebbe avvenuto nel corso della notte, l’allarme non è scattato