Un cane azzanna alle gambe una ragazza, ma il proprietario anziché soccorrerla si allontana con l’animale per non farsi identificare. La vittima però è riuscita a scattare una foto di cane e proprietario e l’ha consegnata agli agenti della polizia locale, che dopo una breve indagine lo hanno rintracciato.

E’ stato denunciato per lesioni colpose un uomo di 50 anni, residente a Falconara, che nelle scorse settimane si trovava con il suo amico a quattro zampe nell’area dedicata del parco Kennedy. Nello sgambatoio c’era anche una ragazza, che è stata aggredita e morsa dall’animale. Il 50enne, anziché fermarsi per assistere la vittima, comunque ferita in modo lieve, si è allontanato, per evitare di essere identificato e denunciato. La giovane, dopo averlo fotografato, si è rivolta alla polizia locale di Falconara per presentare querela contro ignoti e insieme alla ricostruzione degli eventi ha fornito anche la foto.

Gli agenti sono partiti dall’anagrafe canina e hanno individuato un ristretto numero di persone che possiede quella particolare razza di pastore, non molto diffusa in città. Allo stesso tempo, fotografia alla mano, hanno chiesto ai frequentatori del parco se conoscessero il proprietario dell’esemplare e gli elementi raccolti hanno permesso di risalire all’identità dell’uomo.

Non è la prima volta che la polizia locale interviene in casi di persone aggredite da cani. Solo il mese scorso era toccato a un 73enne, aggredito da un pittbull che una signora stava tenendo al guinzaglio: l’uomo era intervenuto perché il cane aveva azzannato il suo chihuahua, ma era stato morso al volto e a una mano. Prevista un’intensificazione dei controlli da parte della polizia locale.