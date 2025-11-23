FUTSAL – Ci sono anche le firme delle fermane doc Erika Ferrara e Sarah Boutimah, nella vittoria inaugurale della Nazionale italiana al primo Mondiale di calcio a cinque femminile. Il capitano dell’Okasa Falconara, infatti, ha segnato su rigore – dopo esserselo conquistato – il gol del 4-0 che, nel primo tempo della sfida odierna, ha instradato il largo successo della formazione di coach Salvatore contro Panama (17-0, lo score). La calcettista che invece milita nel TikiTaka Francavilla, non solo quella partita l’ha aperta – con un gol, appunto, storico -, ma ha siglato addirittura una tripletta. Insomma, orgoglio marchigiano.

E se l’esordio personale di Boutimah e Ferrara è stato eccellente, altrettanto lo si può dire per l’intera squadra che era chiamata a vincere con quanti più gol di scarto possibili nell’esordio alla Fifa Futsal Women’s World Cup 2025, in corso nelle Filippine. L’Italia è nel raggruppamento D, in cui sono presenti, oltre a Panama, anche Iran e Brasile. Mercoledì 26 novembre, alle 13.30, le ragazze affronteranno proprio la selezione carioca, tra le favorite per la vittoria finale.