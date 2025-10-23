Lunedì 20 ottobre, al Teatro Lauro Rossi di Macerata, la Cooperativa Sociale Il Faro ha accolto la cittadinanza con “Per un’educazione che crea amore. Un dialogo con Stefano Rossi sulle sfide e i nuovi orizzonti educativi”, un evento dedicato a una delle sfide più importanti e complesse del nostro tempo: educare bambine, bambini e adolescenti.

A guidare la riflessione è stato Stefano Rossi, psicopedagogista, scrittore e formatore tra le voci più autorevoli del panorama educativo italiano.

L’incontro, strutturato in due atti, ha affrontato le sfide educative per fasce d’età:

“Sarò il tuo porto sicuro”, un viaggio nelle emozioni dei bambini e nel ruolo dei genitori come guide e punti di riferimento;

“L’amore che fa male”, dedicato al mondo adolescenziale e ai temi dell’educazione sentimentale e digitale.

Con questo appuntamento, la Cooperativa ha aperto il percorso celebrativo dei suoi 35 anni di attività, rinnovando la propria missione: stare accanto alle persone e offrire risposte concrete ai bisogni della comunità.

“Agire su infanzia e adolescenza significa compiere il primo, fondamentale passo per garantire una vita piena e consapevole” – ha dichiarato Marcello Naldini, presidente della Cooperativa Il Faro.

Nel corso della serata si è tenuto anche un momento celebrativo: il vicesindaco Francesca D’Alessandro ha consegnato alla Cooperativa una targa di riconoscimento per l’impegno costante a favore delle persone più fragili e per la collaborazione con il Comune di Macerata.

“Siamo noi adulti a dover diventare ancore solide, presenze capaci di orientare” – ha sottolineato D’Alessandro – “Eventi come questo ci aiutano a guardare con occhi nuovi il mondo giovanile e a costruire insieme percorsi di crescita e fiducia.”