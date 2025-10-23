Sessantasette tappe e un obiettivo: la pace nel mondo. È questo il senso di “Peace at Work – Il lavoro costruisce la pace”, la grande campagna nazionale promossa dalle ACLI nazionali, con il patrocinio dell’Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro della CEI, della Rete Pace e Disarmo e della Fondazione PerugiAssisi. Un viaggio per l’Italia per ribadire che solo attraverso il lavoro dignitoso, la giustizia sociale e la solidarietà è possibile costruire una cultura autentica della non violenza.

La Carovana della Pace è arrivata mercoledì 22 ottobre nel cuore delle Marche, a Sassoferrato, in località Cabernardi, insieme agli Ex Minatori, poi a Senigallia con un presidio insieme alla Scuola di Pace.

