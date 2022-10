Finge di voler comprarle un divano, deruba una vecchietta di 1200 euro. Una denuncia in stato di libertà per truffa aggravata, a carico di un 61enne anconetano con precedenti, è scaturita all’esito di un’attività di indagine avviata per una denuncia presentata da una pensionata 81enne anconetana.

L’uomo, fingendosi interessato all’acquisto di un divano messo in vendita su un sito web, è riuscito a raggirare la donna facendole credere di poter incassare la somma pattuita direttamente presso lo sportello bancomat di un ufficio postale, riuscendo così a trarla in inganno e facendosi caricare sulla propria postepay la somma di Euro 1.200,00 circa.

Un fenomeno, quello delle truffe agli anziani via web, in costante aumento. E’ proprio di questi giorni la notizia che i Carabinieri di Ancona, per contrastare tali situazioni di pericolo che spesso vedono coinvolte le fasce più deboli della popolazione, hanno dato il via, presso le parrocchie della città al termine della celebrazione liturgica domenicale, ad una serie di incontri, che continueranno anche nei mesi seguenti, per rendere consapevoli gli anziani “dell’odioso fenomeno” e fornire loro gli strumenti per difendersi da raggiri e truffe.