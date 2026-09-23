Alla ricerca delle buone notizie, come faceva Maria Grazia. Alla faccia del detto anglosassone “good news, no news”. Torna il premio giornalistico nazionale “Parole in Costruzione”, concorso promosso da Ucsi Marche (Unione Cattolica Stampa Italiana) in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti delle Marche . [1]

Il concorso è dedicato alla valorizzazione delle buone notizie e del giornalismo costruttivo, ispirandosi ai principi del position paper dell’Ucsi “dalle 5 W alle 5 M”. L’obiettivo è dare visibilità a storie e tematiche positive legate a inclusione, accoglienza, sostenibilità, disabilità, innovazione sociale e rispetto delle questioni di genere. [1, 2]

I dettagli principali della seconda edizione (2026):

Scadenza iscrizioni: Il termine ultimo per inviare le candidature è fissato per il 30 settembre 2026 .

Il termine ultimo per inviare le candidature è fissato per il . Requisiti dei pezzi: Sono ammessi articoli e servizi realizzati in qualsiasi forma (carta stampata, web, radio, tv) pubblicati tra il 1° aprile 2025 e il 15 settembre 2026 .

Sono ammessi articoli e servizi realizzati in qualsiasi forma (carta stampata, web, radio, tv) pubblicati tra il . Premi in palio: Un premio principale del valore di 1.000 euro e la menzione speciale intitolata a “Maria Grazia Capulli” .

Un premio principale del valore di e la menzione speciale intitolata a .

La cerimonia conclusiva si terrà tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre 2026. [1, 2]

Per consultare il regolamento completo e scaricare la scheda di partecipazione, è possibile fare riferimento al sito ufficiale di UCSI Marche o seguire gli aggiornamenti sulla pagina del Premio Ucsi Nazionale.