La danza come strumento di benessere e salute per il corpo

Come può la danza contribuire al benessere e alla salute del nostro corpo? A raccontarlo sarà la Fondazione Regionale Arte nella Danza città di Ancona, protagonista del Festival Extra Salute.

L’appuntamento è giovedì 24 settembre alle ore 18.00, nella Sala Boxe della Mole Vanvitelliana, con un laboratorio dedicato al rapporto tra danza, movimento e benessere. Sarà anche l’occasione per scoprire diverse discipline della danza, accessibili e praticabili a qualsiasi età.

Ma gli appuntamenti della Fondazione alla Mole non finiscono qui. Venerdì 2 ottobre la compagnia Vis Ballet parteciperà Festival itinerante D.OFF, ideato e diretto da Roberto Lori.

Due occasioni per conoscere da vicino la danza nelle sue diverse forme: come pratica di benessere, espressione artistica e possibilità di movimento per tutti.

??? Nell’intervista, Eugenia Morosanu ci racconta questi appuntamenti e il valore della danza nella vita di ogni età