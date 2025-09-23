RECANATI – Grave incidente questa mattina a Recanati in contrada Addolorata a Recanati. Per cause ancora in face di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti da Osimo e Macerata.



Quattro le persone coinvolte nell’incidente: in una delle due vetture viaggiava una donna con due bambini nell’altra solo la conducente. Tutte le persone coinvolte sono state portate all’ospedale regionale di Torrette, una delle due donne, in codice rosso, con l’eliambulanza.

