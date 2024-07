“È un onore e una grande responsabilità essere stato eletto. Il tema delle infrastrutture e del turismo è fondamentale in Europa e in Italia, anche in ottica di Pnrr.”



Lo scrive l’europarlamentare Pd Matteo Ricci , a margine del voto che ha visto la sua elezione a vicepresidente della Commissione per i Trasporti, le Infrastrutture e il Turismo del Parlamento Europeo.



“Lavoreremo – ha spiegato Ricci – per garantire una rete di trasporti sempre più efficiente e sostenibile nella nostra Unione, tutelando i diritti dei cittadini, garantendo la sicurezza delle reti e assicurando la crescita del turismo, un settore fondamentale per la nostra economia”



“Accanto a questo importante ruolo, sarò anche membro sostituto della commissione Envi, per l’Ambiente. – ha concluso Ricci – Non possiamo sottovalutare la sfida della transizione energetica: la crisi climatica è sempre più un’emergenza e richiede risposte chiare ed efficaci. Dobbiamo impegnarci tutti per un futuro sostenibile, in grado di tutelare l’ambiente assicurando allo stesso tempo crescita e sviluppo”