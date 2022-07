CIVITANOVA MARCHE – Incidente questa mattina intorno alle 7 sulla A14 tra Porto Sant’Elpidio e Civitanova Marche in direzione nord.

Per cause ancora in fase di accertamento un camion e un furgone si sono scontrati. L’impatto è avvenuto all’altezza del km 263+600, a ridosso del casello di Civitanova Marche. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 insieme a Polizia Stradale e Vigili del Fuoco.



Ad avere la peggio nell’impatto l’autista del furgone, trasportato a Torrette in eliambulanza.



Il traffico è rimasto bloccato in entrambe le carreggiate (l’elisoccorso è stato fatto atterrare sulla carreggiata sud dell’Autostrada) per circa due ore, con code che in direzione nord hanno raggiunto i 3 km.



IN AGGIORNAMENTO