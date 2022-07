SENIGALLIA – Una piccola coltivazione casalinga di marijuana. Un 40enne di Senigallia è stato scoperto e denunciato dagli agenti del Settore Anticrimine del Commissariato di Ps. L’uomo aveva nella propria abitazione tutto il necessario per la coltivazione della droga, aveva costruito una vera e propria miniserra fai da te per la coltivazione e aveva appena raccolto circa 100 grammi di marijuana già pronta per essere venduta.

Alla vista degli agenti, ha tentato, invano, di disfarsi di parte dello stupefacente ma è stato bloccato.



Diversi quantitativi sono stato trovati all’interno dell’abitazione: la droga era destinata allo spaccio nel mercato dei consumatori in particolare di giovane età.