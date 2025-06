PESARO – Due esercizi commerciali, formalmente registrati come centri benessere, sono risultati essere luoghi adibiti a prestazioni di natura sessuale, svolte in cambio di denaro. Per questo motivo i finanzieri del Comando Provinciale di Pesaro e Urbino, dopo una complessa e articolata attività investigativa coordinata dalla Procura di Pesaro, hanno apposto i sigilli a due centri massaggi, ubicati nei comuni di Pesaro e Fano, riconducibili a soggetti residenti in altra regione.



Le Fiamme Gialle monitorando i locali e acquisendo notizie dai soggetti frequentatori, hanno raccolto diversi riscontri circa l’effettiva natura delle attività svolte all’interno dei locali, nonché informazioni sul coinvolgimento di terze persone nell’organizzazione e gestione dell’attività illecita. Durante le perquisizioni dei locali sono state rinvenute ricevute di pagamento relative alla pubblicazione di annunci pubblicitari su siti che offrono prestazioni sessuali a pagamento, documentazione contabile sospetta e somme di denaro in contanti.



Le strutture sono state poste sequestrate e i titolari, entrambi di nazionalità straniera, sono indagati per il reato di favoreggiamento della prostituzione.