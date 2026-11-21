CORRIDONIA – Emergenza idrica a Corridonia per i cittadini serviti dall’acquedotto APM: a seguito di una comunicazione dell’AST di Macerata, il Comune ha emesso un’ordinanza immediata di non potabilità.



Le analisi hanno infatti rilevato la presenza di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) oltre i nuovi e più stringenti limiti di legge entrati in vigore lo scorso luglio.



L’Amministrazione ha attivato subito le procedure di emergenza, avvisando la popolazione anche tramite manifesti e messaggi con fonica, e sta organizzando con la Protezione Civile un servizio di distribuzione idrica alternativo.



Nel frattempo, l’AST ha diffuso un vademecum con le istruzioni. È tassativamente vietato bere l’acqua del rubinetto, usarla per cucinare, preparare bevande o lavare frutta e verdura, mentre i filtri domestici non sono sicuri salvo specifici sistemi certificati. È anche fondamentale ricordare che la bollitura non elimina né riduce i PFAS, rendendo quindi inutile far bollire l’acqua del rubinetto prima di usarla.



È consentito lavarsi e fare la doccia in sicurezza, ma per lavare i denti ai bambini si raccomanda di usare esclusivamente acqua minerale per evitare ingestione involontaria. Infine, piatti e stoviglie si possono lavare normalmente purché vengano asciugati con cura o risciacquati con acqua imbottigliata prima del contatto con la bocca.





