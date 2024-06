Cabaret, storie e personaggi. A Villa Nappi torna “Caffè Teatro”. Un festival tra sorrisi e brindisi sotto le stelle, con Miss Italia Marche 2022 Glelany Cavalcante, Paolo Principi e i performers di Magnasarache Comedy Lab. Progetto Interatro con Comune di Polverigi ed èTV canale 12. Ancora pochi posti prenotabili su liveticket.it. Si parte il 27 giugno con Marco Santini e Piero Massimo Macchini.

“L’obiettivo è riportare in auge un format che negli anni ’80 aveva emozionato, fatto divertire e lanciato tanti talenti – spiega il Sindaco di Polverigi Daniele Carnevali – Caffè Teatro torna a Villa Nappi perché abbiamo tanto bisogno di leggerezza, di sorrisi, di spensieratezza. Io ho molto amato questo appuntamento, e grazie a Inteatro e la collaborazione con èTV questa estate lo riproporremo, con la speranza che possa tornare un evento fisso del nostro cartellone”.

“Lo spirito di Caffè Teatro 2024 sarà in linea con lo stile di Inteatro: sperimentazione, cultura e ricerca di talenti, nel solco del teatro d’avanguardia – conferma Cristiano Lassandari, Presidente dell’Associazione Inteatro – ci tengo a sottolineare che dopo tanti anni questa rassegna sarà economicamente indipendente e gestita direttamente dall’Associazione. È il segno di una buona amministrazione, ed è la prova che la cultura di qualità può sposarsi con una gestione economica sana”.

Le serate estive di Polverigi tornano ad accendersi grazie a “Caffè Teatro”. Il fortunato format, che in passato ha lanciato grandi talenti e intrattenuto il grande pubblico di Villa Nappi, riparte all’insegna di personaggi, live cabaret, talenti emergenti, musica e il coinvolgimento dei polverigiani.

“Caffè Teatro ha visto negli anni calcare il palco polverigiano a personaggi come Paolo Hendel, Susy Bladi, Patrizio Roversi, Bustric, i Gemelli Ruggeri. Sono solo alcuni dei talenti passati per il chiostro di Villa Nappi. Grazie alla collaborazione con l’Associazione Inteatro questa estate torneremo a proporre degli appuntamenti che sapranno mixare cabaret, grandi interviste e per chi ne avrà piacere anche un buon calice da sorseggiare e l’immancabile aperitivo. Coinvolgeremo anche la cittadinanza: ogni sera il tavolo più vicino al palco sarà riservato ad un cittadino di Polverigi particolarmente meritevole, nei campi del lavoro, del volontariato, dello sport.

Ecco il link per prenotare gli ultimi posti:

https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=510255&CallingPageUrl=http://www.liveticket.it/opera.aspx?Id=510256&InstantBuy=1#ancWizard

Si parte giovedì 27 Giugno con un format che metterà sotto i riflettori del Chiostro di Villa Nappi personaggi noti e meno noti, tra musica, sorrisi e il coinvolgimento del pubblico, che sarà parte integrante dello spettacolo. Primi protagonisti Marco Santini e Piero Massimo Macchini. A condurre sarà Miss Italia Marche 2022 Glelany Cavalcante con il giornalista di èTV Maurizio Socci. Gran finale di “Caffè Teatro” il 2 Settembre: in occasione del Santo Patrono di Polverigi lo show si trasferirà in Piazza Umberto I, per la consegna dei riconoscimenti ai polverigiani più meritevoli.