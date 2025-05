ANCONA – Violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro per la mancata formazione dei lavoratori, in materia di privacy per l’istallazione di telecamere in violazione delle norme dello Statuto dei Lavoratori, ed in materia sanitaria, per mancanza dei requisiti minimi di igiene dei locali previsti dalle norme. È stata inoltre accertata la presenza di un lavoratore in nero. Per queste violazioni, sospensione dell’attività di una pizzeria di Fabriano (Ancona) ed elevata una sanzione di oltre 25mila euro. La titolare del locale è stata segnalata alla Procura della Repubblica. Questo uno degli esiti dei controlli congiunti da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Fabriano con i colleghi del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Ancona effettuato martedì scorso. Controlli partiti anche a seguito di segnalazioni pervenute da alcuni cittadini che avevano evidenziato possibili irregolarità. Inoltre, denunciato e multato un 20enne residente nella provincia di Chieti perché trovato alla guida con tasso alcolemico superiore di oltre il doppio alla soglia consentita. Mentre 5 giovani, sorpresi in possesso di cocaina ed hashish per uso personale, sono stati segnalati quali assuntori alla Prefettura di Ancona.