Paolorossi: "Riscoprire Barattani, il Leopardi di Filottrano". Ecco le iniziative.

Il Primo Marzo un convegno per riconoscerne la grandezza culturale e artistica. ll due Marzo una targa da apporre sulla facciata del palazzo che lo vide nascere, perché ilsuo ricordo sia eterno. Così Filottrano ricorderà Filippo Barattani, a 200 anni dalla sua nascita.

"Passato e passione: sono le due parole chiave che mi hanno sempre guidato come cittadino prima e ora come sindaco di Filottrano – ha spiegato su èTV il Sindaco Luca Paolorossi -. Nel nostro passato sono custodite la Storia e la grandezza del nostro Nobile borgo, reso tale da figure eccellenti, troppo spesso dimenticate. Ed è per passione, la mia seconda parola chiave, che avvertivo da anni il bisogno di rianimare il nome di questo nostro concittadino illustre …. FILIPPO BARATTANI.

FILOTTRANO, con le sue mura medioevali, i suoi musei, i suoi monumenti e le bellezze dei suoi tanti palazzi nobili e notabili, è orgogliosa di annoverare tra i suoi cittadini più illustri Filippo Barattani, la cui antica dimora, incastonata nel cuore del nostro Borgo, è oggi tornata aperta, vivibile, godibile in tutto il suo splendore, dopo anni di buio e abbandono. Un Palazzo della cui rinascita mi sono io stesso occupato, e che durante le recenti festività di Natale ha ospitato la storica "Mostra dei Presepi di Filottrano".

In futuro, esso sarà luogo di incontro e di cultura, come sognavo già tre anni fa, prima ancora di diventare sindaco. Camminando in punta di piedi tra i corridoi e gli affreschi del palazzo, mi ero fermato al cospetto della targa dedicata ai 100 anni dalla nascita del Barattani, avvenuta nel 1825. Mi ero detto allora: nel 2025 ricorreranno i duecento anni, qualcosa di grande dovrà accadere. Bene: quel sogno diventerà realtà. Il primo marzo celebreremo Filippo Barattani e "la sua eredità inedita tra poesie, drammi teatrali e risorgimento" con un convegno e letture delle sue opere; il 2 Marzo 2025 sveleremo una nuova targa che ricordi i duecento anni dalla sua nascita, con una cerimonia ufficiale davanti all'ingresso del Palazzo.

Si chiuderà per me un cerchio perfetto, appunto tra passato e passione. Per questo vi dico: benvenuti a FILOTTRANO, Terra di poeti pittori viaggiatori scopritori e sarti!