Venti anni di atletica, più 250 mila presenze-gara in totale, 77 edizioni dei campionati italiani di ogni categoria. Sono questi i primi 20 anni del PalaCasali di Ancona, festeggiati oggi nel corso di una cerimonia all’inizio della seconda giornata degli Assoluti indoor, l’evento clou di questa stagione tricolore, per la 18esima volta ospitati in via della Montagnola. Tra gli ospiti il presidente FIDAL Stefano Mei e a sorpresa l'arrivo dell'oro olimpico Gianmarco Tamberi, di casa nel palazzetto. Tanta emozione nel ripercorrere questi primi 20 ma sentiamo Fabio Romagnoli, presidente del Comitato regionale FIDAL Marche .