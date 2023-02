Superbonus, giovani e lavoro, artigiani 4.0. Questa sera a “Punti di Vista” due ospiti importanti, che affronteranno temi di grande attualità. In studio nella prima parte il Segretario di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino Marco Pierpaoli.

Sullo stop al Superbonus, “nelle Marche – ha dichiarato Pierpaoli – migliaia di aziende e privati sono in in difficoltà, chiediamo certezze normative. “Il decoro di Ancona – altro tema analizzato dal Segretario – non è all’altezza di un Capoluogo. E ancora: buche, lavoro per i giovani, Piazza Pertini: ecco le nostre idee”. Sul fronte elezioni di Ancona, Pierpaoli ha dichiarato: “Non tifiamo per nessuno, se non per la città. Abbiamo le nostre proposte e le presenteremo ai candidati”. Questi alcuni passaggi dell’intervista in onda stasera (giovedì 23 febbraio) alle h22.

Nella seconda parte ospite l’imprenditore Paolo La Face. Faremo con lui, esperto nel settore ristrutturazioni, un focus in merito allo stop del Governo sul SuperBonus, con tante aziende in crisi. “Noi no – anticipato ai microfoni di ètv – non ci siamo mai fidati del 110%”. “I giovani non vogliono fare il mestiere di muratore? Vero, bisogna rendere questo mestiere più cool, ritrovare il piacere di lavorare con le mani. Noi siamo alla ricerca di personale”.

Appuntamento questa sera dalle h 22 con Punti di Vista, il Talk Show delle Marche (conduce Maurizio Socci, ndr)