CAMPOFILONE – “Eri bello come un angelo. Non potevamo immaginare che lo saresti diventato davvero. Ci hanno detto che adesso, per vederti, dobbiamo guardare il cielo. Lo faremo tutti i giorni”. Parole strazianti, quelle lette oggi dai cugini del bimbo di due mesi deceduto lo scorso 14 gennaio all’ospedale Murri di Fermo.

Questa mattina alle 9, nella chiesa di San Bartolomeo, a Campofilone, si sono celebrati i funerali per il bimbo. La chiesa gremita ha raccolto un’intera comunità che si è stretta ai familiari straziati dal dolore per la tragica perdita. Presente anche il sindaco Giovanni Feliziani. Le esequie sono state celebrate da don Osvaldo Riccobelli: “Affidiamo questo bambino a Dio, strappato all’amore dei suoi cari”. Fuori dalla chiesa di San Bartolomeo, l’ultimo saluto con tanti palloncini e la note della canzone di Ultimo “rondini al guinzaglio”.

Intanto l’autopsia sul cadavere del bambino non ha fatto emergere elementi chiarificatori sulle cause del decesso. Si attendono dunque risposte da ulteriori esami, come quelli istologici.