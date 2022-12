JESI – Con la stipula del contratto definitivo tra Interporto Marche, privati e Scannell per la cessione della proprietà e dei diritti edificatori e con la firma della convenzione tra Comune di Jesi e Scannell si conclude l’iter della fase contrattuale e si avvia la realizzazione del polo logistico Amazon. Al termine grande soddisfazione è stata espressa da tutti i protagonisti all’’’incontro, concretizzando quanto dichiarato dal sindaco Lorenzo Fiordelmondo sul determinante impatto che ha avuto la piena sinergia dell’intera filiera istituzionale.

I vari soggetti cedenti interessati hanno firmato presso la sede del Comune di Jesi, alla presenza del notaio Luciano Variale, i contratti che trasferiscono a Scannell la proprietà e i diritti edificatori necessari di un’area di terreno di 65.000 mq complessivi, funzionali alla realizzazione di un insediamento produttivo con destinazione a piattaforma logistica, nonché i diritti di servitù relativi all’utilizzo delle opere di urbanizzazione primaria già realizzate da Interporto Marche. A seguire è stata firmata la convenzione tra Comune di Jesi e Scannell per la realizzazione delle nuove opere di urbanizzazione, permettendo così di poter procedere alla presentazione del titolo edilizio anche per la realizzazione del polo logistico.

Il sindaco Fiordelmondo

“Oggi è una giornata storica per la città di Jesi. La logistica si appresta a diventare a tutti gli effetti un nuovo fattore di sviluppo e di occupazione per la nostra città e l’intera regione. Sin dal nostro insediamento abbiamo dato impulso ad ogni azione utile al raggiungimento di questo obiettivo ed il risultato ottenuto è di grandissima soddisfazione. Si apre finalmente uno spazio di futuro sul quale abbiamo molto insistito e sul quale continueremo a concentrare le nostre energie”.

Il presidente di Interporto Massimo Stronati

“In meno di otto mesi abbiamo recuperato i rapporti con la nostra controparte Scannell e avviato un proficuo iter lavorativo. Il cammino è stato lungo, complesso e irto di ostacoli, ma la coesione del CdA di Interporto, supportato dal team dei consulenti, tutti locali, ha reso possibile il corretto svolgimento dell’iter contrattuale entro i termini previsti, con la massima lealtà. Possiamo dire di aver fatto tutto quanto in nostro potere per arrivare alla conclusione della vicenda con lo sviluppatore Scannell. Ringrazio il presidente della Regione Francesco Acquaroli e i due Sindaci che si sono succeduti, Massimo Bacci e Lorenzo Fiordelmondo,m perché senza il loro sostegno non sarebbe stato possibile questo risultato”.

Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli

“Oggi è un giorno molto importante per la nostra regione. Con l’accordo tra Interporto e Scannel che di fatto prelude all’arrivo nelle Marche, a Jesi, del più grande operatore logistico al mondo. Si ufficializza così l’insediamento di un’importante realtà che avrà un forte impatto occupazionale, economico e logistico per tutta la regione, si concretizza anche e soprattutto il rilancio del nostro Interporto che oggi è finalmente nelle condizioni di poter innescare un forte sviluppo. Un’operazione complessa, che ad un certo punto sembrava addirittura pregiudicata, ma che oggi giunge al compimento. Mi sento di dover ringraziare tutti i soggetti Istituzionali, l’Amministrazione comunale di Jesi con il sindaco Fiordelmondo, il presidente del Cda di Svem Andrea Santori insieme a Monica Mancini Cilla e Tablino Campanelli, i dirigenti regionali, ma in particolare il nuovo Cda di Interporto, guidato dal presidente Massimo Stronati, Roberta Fileni e Gilberto Gasparoni, e Massimo Bacci. Senza la loro generosità oggi non saremmo a questo risultato”. Lorenzo Barbo, amministratore delegato Amazon Italia Logistica: “Siamo lieti di annunciare la costruzione di un nuovo sito logistico nelle Marche, che sarà strategico per continuare a servire i nostri clienti in tutta Italia”.

Nick Deeks, managing director Scannel Properties

“Dopo due anni di impegnativo lavoro, Scannell è lieta di aver contribuito a portare Amazon a Jesi, un risultato che non sarebbe stato possibile senza il forte e continuo sostegno di molte delle persone coinvolte, ma in particolare di Interporto, della Regione Marche, del Sindaco e dei funzionari del Comune di Jesi”.