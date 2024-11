Guardia di Finanza e Guardia Costiera di Ancona hanno sequestrato nel complesso due quintali di prodotti ittici in tre esercizi di ristorazione nelle Province di Ancona, Ascoli Piceno e Pesaro Urbino, a tutela del Made in Italy.

L’attività in provincia di Ancona, si è sviluppata attraverso l’ispezione dei locali destinati a deposito dei prodotti alimentari utilizzati da un ristoratore, accertando gravi inadempienze relative alla cattiva conservazione.



Sequestrati oltre 80 kg di pesce congelato; sottoposti a sequestro amministrativo anche oltre 10 litri d’olio per mancanza di informazioni su tracciabilità ed etichettatura.



Altre criticità accertate a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), dove il personale della Guardia di Finanza, della Guardia Costiera e dell’Azienda Sanitaria Territoriale, hanno proceduto alla sospensione precauzionale dell’esercizio di ristorazione sottoposto a controllo, per gravi inadempienze connesse agli aspetti igienico sanitari e al sequestro amministrativo di oltre 64 kg di prodotto ittico fresco e congelato, privo di obbligatorie indicazioni relative a etichettatura e tracciabilità, elevando sanzioni amministrative per 1.500 euro.



Infine, a Fano (Pesaro Urbino), nelle celle frigorifero e nel magazzino di un esercizio di ristorazione, sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro per assenza d’informazioni connesse alla tracciabilità, oltre 48 kg di alimenti e 11 litri di condimenti vari, elevando sanzioni amministrative per 3mila euro.



Complessivamente, nel corso di queste attività eseguite a garanzia della sicurezza alimentare, sono state comminate sanzioni per oltre 6mila e sequestrato oltre kg. 200 di prodotto ittico e alimenti vari.