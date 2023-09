ANCONA – Ultime ore d’estate sulla nostra regione, da sabato 23 settembre scatta l’allerta meteo gialla su tutte le province delle Marche. Temporali e vento in arrivo in particolare sulle zone costiere per tutta la giornata di sabato.



Tutta colpa del Ciclone Equinoziale che porterà il maltempo in gran parte d’Italia. Si tratta di un fenomeno tipico di questo periodo dell’anno quando le zone polari iniziano a raffreddarsi rapidamente e l’alta pressione subtropicale perde vigore sul Mediterraneo. Diviene cosi più frequente la discesa di masse d’aria fredde ed instabili dal Nord Europa che portano inevitabilmente temporali e maltempo.

Secondo il bollettino emanato dalla Regione Marche in particolare “per la prima parte di sabato 23 settembre si segnala la possibilità di temporali localmente intensi, accompagnati da forti raffiche di vento. Non si escludono locali fenomeni di forte intensità anche dal tardo pomeriggio, in particolare lungo la fascia costiera”.