Continuano gli interventi nel pesarese a seguito del maltempo di questi giorni. Dopo la pioggia e il vento di ieri pomeriggio sono stati effettuati circa 170 interventi dai vigili del fuoco sul territorio.



Numeri che si aggiungono così agli oltre 400 interventi, per richieste dei cittadini, effettuati a seguito del maltempo dei giorni precedenti che hanno richiesto il supporto anche dalle squadre delle altre province marchigiane.



Il lavoro dei vigili del fuoco proseguirà ancora per tutta la giornata per rimuovere gli alberi e le piante cadute sulle strade in questi giorni.



Intanto la Protezione Civile Regionale ha emanato oggi una nuova allerta meteo gialla per temporali valida fino alla mezzanotte del 24 agosto. Dopo la pioggia del pomeriggio di oggi (venerdì) nel centro nord della regione, da domani (sabato) il maltempo si estenderà in tutte le Marche.



Nella giornata di domani, sabato 23 agosto, si assisterà, a partire dal pomeriggio “ad una ripresa dei temporali principalmente nelle zone collinari e montane”, fenomeni in esaurimento verso sera, con possibili rovesci brevi residui lungo la fascia collinare e costiera.



Isolati rovesci o temporali lungo la costa previsti per domenica 24, nelle prime ore della giornata, mentre nel pomeriggio è annunciata la possibilità di rovesci o temporali sparsi nel settore collinare e montano.

