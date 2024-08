CORRIDONIA – Reparti Speciali dei Carabinieri Nas di Ancona e NIil di Macerata hanno effettuato nella mattinata di ieri un controllo congiunto presso una pasticceria di Corridonia accertando svariate violazioni di carattere igienico sanitario oltre che in materia di impiego e sicurezza dei lavoratori.

In particolare il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità Carabinieri di Ancona ha trovato escrementi di topi nel magazzino. Per tali ragioni è stato richiesto l’intervento della Ast di Macerata, che, concordando con le richieste dei militari, ha disposto la sospensione immediata dell’uso del magazzino. Il titolare è stato sanzionato con 1000 euro.

Nel prosieguo del controllo i militari hanno accertato l’omessa attuazione delle procedure del piano di autocontrollo Haccp relative al congelamento dei semilavorati e alle misure di prevenzione atte a contrastare l’infestazione degli insetti. La condotta ha comportato la notifica di una sanzione amministrativa di 2000 euro.

I militari del Nucleo Ispettorato del lavoro hanno accertato la presenza di due lavoratori italiani occupati in nero, assunti in assenza della comunicazione al centro per l’impiego. Per tale motivo il titolare è stato sanzionato amministrativamente con 32.000 euro.



Il Nil inoltre ha accertato la sussistenza di numerose violazioni alla normativa sulla sicurezza del lavoro fra le quali la mancata nomina del medico competente e del responsabile sicurezza prevenzione e protezione, la mancata consegna dei dispositivi di protezione individuale, la mancata redazione del Documento Valutazione Rischi e la mancata formazione dei dipendenti.



Si constatava inoltre che i medicinali ed i dispositivi medici presenti nella cassetta di pronto soccorso erano scaduti, così come pure i dispositivi antincendio che risultavano privi di revisione.



Per le violazioni è stata informata la Procura della Repubblica di Macerata. Lo stesso Reparto, vista la presenza dei due lavoratori in nero, ha disposto la sospensione dell’attività imprenditoriale fino alla regolarizzazione dei lavoratori ed al ripristino delle condizioni di sicurezza.