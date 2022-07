MONTEMARCIANO – Non si rassegnava alla fine della relazione con la sua ormai ex compagna e così ha iniziato a tempestarla di telefonate minacciose. Non solo, è arrivato persino a distruggerle l’automobile. Per questo la donna, disperata, si era rivolta ai carabinieri, che, all’esito delle indagini, hanno arrestato l’uomo. Si tratta di un trentenne residente nell’Anconetano. E’ stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria. Per la donna invece si è attivata la rete di protezione scattata con la sua denuncia alle forze dell’ordine.