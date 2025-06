PESARO – Grave incidente sul lavoro questa mattina a Pesaro. Per cause ancora da accertare un agricoltore di circa 70 anni è stato travolto dal suo stesso trattore, riportando gravi ferite. L’incidente è avvenuto intorno alle 12 nell’area di Colle Ardizio. L’uomo è stato trasportato in codice rosso in eliambulanza all’Ospedale Regionale di Torrette di Ancona.