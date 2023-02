“La terapia dei linfomi”. È l’argomento del convegno in programma venerdì 24 febbraio, a partire dalle ore 14.30, alla Facoltà di Medicina e Chirurgia di Ancona (Aula C). Un momento di confronto fortemente voluto dalla Fondazione Lorenzo Farinelli, che lo ha organizzato in sinergia con l’Università Politecnica delle Marche (ente patrocinatore dell’evento). Sarà l’occasione per fare il punto sugli sviluppi della ricerca scientifica e sul prezioso apporto delle terapie Car-T, quelle su cui Lorenzo Farinelli aveva riposto le proprie speranze.

Ad aprire i lavori sarà Amalia Dusmet, presidente della Fondazione, che illustrerà appunto gli obiettivi raggiunti e le prospettive per il futuro. La parola passerà quindi al dottor Guido Gini, dirigente medico della Clinica di Ematologia, che approfondirà ulteriormente il tema, evidenziando lo stato dell’arte nella terapia di prima linea nei linfomi aggressivi. Il professor Attilio Olivieri, direttore della Clinica di Ematologia, si soffermerà invece sulle Car-T e l’attività trapiantologica. Moderatore dell’incontro sarà Matteo Magnarelli della MMag Comunicazione.

L’avvento delle cellule Car-T ha rivoluzionato le possibilità terapeutiche dei pazienti con linfoma diffuso a grandi cellule recidivati e refrattari a più linee di terapia. Grazie a modifiche del loro recettore, che va così a colpire le cellule della malattia, i linfociti ingegnerizzati sono in grado di attaccare il linfoma, ottenendo remissioni prolungate in una proporzione significativa di pazienti. Più recentemente, il ruolo della terapia con CAR T sta emergendo anche in altre forme di linfoma B, come il mantellare.

Grazie a iniziative ed eventi, nonché al prezioso supporto di amici-donatori, la Fondazione Lorenzo Farinelli continua a sostenere la ricerca scientifica nel settore delle patologie oncoematologiche. Diversi i progetti in cantiere, che saranno promossi anche dal nuovo testimonial Valerio Mastandrea, il celebre attore e regista romano.

Info utili: tel: 335.6603497, mail: info@fondazionelorenzofarinelli.it