PESARO – Prima udienza presso la corte d’assise per il processo nei confronti di Angelo Sfuggiti, l’uomo di 70 anni, residente nel fanese, che la notte del 20 novembre 2023 strangolò la moglie Rita Talamelli, di 66 anni, colpita anni fa da un aneurisma dalla quale non si era pienamente ripresa neurologicamente e per la quale Sfuggiti negli anni aveva svolto una costante assistenza. Dopo l’omicidio inoltre l’uomo ha tentato il suicidio ingerendo barbiturici.

L’accusa su di lui è quella di omicidio volontario aggravato dal vincolo familiare. La difesa, rappresentata dall’avvocato Susi Santi, sostiene che “si tratta di una tragedia ma bisogna verificare se lui fosse capace di intendere e di volere al momento dei fatti”. Motivo per il quale è stata richiesta una perizia psicologica che la corte, del tribunale di Pesaro, ha accolto. Sono stati ammessi anche quattro testimoni della difesa, tra cui i due figli di Sfuggiti. Inoltre il Pm ha chiesto la presenza in aula, per un riesame, anche di Sfuggiti stesso che, al momento, dopo un periodo di ricovero presso l’ospedale psichiatrico di Muraglia, si trova agli arresti domiciliari.