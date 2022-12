Italo-brasiliana, marchigiana acquisita ma “proprio per questo ancor più innamorata di questa terra e di questa gente” come ama sottolineare ad ogni intervista, 4 lingue parlate fluentemente, studentessa all’Università di Perugia e da ultimo, ma non ci sarebbe bisogno di dirlo, bellissima. Parliamo di Glelany Cavalcante, Miss Marche in carica, che stasera va all’assalto del titolo di Miss Italia 2022 assegnato a Roma nel corso di una serata che si svolgerà dalle ore 19 nel centro congressi multimediale del Crowne Plaza Rome St. Peter’s.

Glelany se la vedrà con altre 20 concorrenti in gara, una per regione più Miss Roma, in omaggio alla città che ospita la finale. Il pubblico di èTV ha già avuto il piacere di conoscere la cavalcante, protagonista (al fianco del nostro Maurizio Socci, ndr) del Gran Galà delle Marche andato in onda recentemente sul canale 12 dalle Piazze di Castelraimondo e Fano. «Il titolo di Miss Italia – ha detto Glelany – è l’obiettivo al quale sto mirando con ostinazione e caparbietà ed è ciò che in questo momento vorrei con tutte le mie forze, anche perché in finale verrà valorizzata la bellezza dei valori e io mi rispecchio tanto in questo nuovo format del concorso. Mio marito è stato molto contento della mia elezione e del mio approdo alla finale, mi ha garantito ogni forma di sostegno e quindi anche se dovessi essere eletta Miss Italia so già che nella mia vita privata non cambierà nulla. Dopo le finali mi piacerebbe avere un figlio. I bambini mi piacciono tantissimo e non vedo l’ora di averne uno. Una donna è abituata ad avere tanti ruoli contemporaneamente».

L’elezione sarà trasmessa in streaming, dalle 19, sui canali digitali del concorso: sito web, Facebook, YouTube, Instagram. Lo spettacolo, trasmesso in diretta sui canali digitali del Concorso, sarà presentato da Salvo Sottile, conduttore del programma di successo di Raidue “I Fatti Vostri”. In particolare, su Facebook, la diretta sarà duplicata da diversi partner, che effettueranno un cross-posting. Mentre su Instagram, la Miss Italia Social racconterà con delle “stories” le emozioni delle finaliste direttamente dalla voce delle stesse raccolte nel backstage. Ecco i relativi indirizzi: http://www.missitalia.it/, https://www.youtube.com/user/missitalia/ e https://www.instagram.com/missitalia/. Questa soluzione per la trasmissione in diretta della finalissima è stata scelta dopo che la Rai ha bocciato il progetto messo in piedi da Patrizia Mirigliani, patron del concorso, che prevedeva la messa in onda dell’evento nel corso di una puntata speciale de “I Fatti Vostri”. Il niet di Mamma Rai è stato motivato dal fatto che “i valori del concorso non sono più in linea con i valori di oggi”, affermazione contestata dalla Mirigliani che ha poi ripiegato sui social, come nel 2020, ma a causa della pandemia.