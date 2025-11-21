Con il taglio del nastro, ha preso ufficialmente il via la XXIV edizione di Choco Marche che quest’anno, con ‘un dolce legame’, trasforma il capoluogo di regione nella città più golosa d’Italia contaminando tradizioni locali con la cucina giapponese, regalando un tocco di magia con il Choco Circus di Willy Wonka e dei suoi aiutanti.

Presenti all’inaugurazione Graziano Sabbatini e Marco Pierpaoli, Presidente e Segretario di Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino, Giulia Mazzarini, curatrice della manifestazione, Paolo Longhi Presidente dell’Area territoriale di Ancona, l’assessore regionale a Sviluppo economico, industria e artigianato, Giacomo Bugaro e l’assessore alle Attività produttive del comune di

Ancona Angelo Eliantonio.

La manifestazione, organizzata da Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino con il contributo della Camera di Commercio delle Marche, il patrocinio del comune di Ancona per tre giorni vede piazza Cavour diventare un grande spazio dedicato al cioccolato e all’arte dolciaria, animato da maestri cioccolatieri, chef stellati e artigiani del gusto.