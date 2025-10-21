Si è svolta alla'Auditorium della Mole Vanvitelliana di Ancona la seconda edizione dei Viva Games, evento che ha coinvolto circa 400 ragazzi degli Istituti Superiori: "Morea Vivarelli di Fabriano, Liceo "Mannucci" di Ancona, Liceo "Franceso Stelluti di Fabriano, l'ISTVAS "Vanvitelli Stracca Angelini" di Ancona e "Volterra Elia" di Ancona.

Nel corso della mattinata di sabato 18 ottobre, i ragazzi hanno assistito ad una lezione informativa legata al consumo consapevole delle risorse idriche, del ciclo idrico integrato e della sostenibilità per poi sfidarsi in un quiz finale sulle tematiche presentate.