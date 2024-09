ANCONA – “Si è appena svolto il Consiglio dei Ministri che ha deliberato lo stato di emergenza anche per le Marche, oltre che per l’Emilia Romagna, colpite dal maltempo dei giorni scorsi, stanziando per la nostra regione 4 milioni di euro per i primi interventi”. (20 milioni andranno invece all’Emilia Romagna). A dare l’annuncio pochi minuti fa su facebook il governatore delle Marche Francesco Acquaroli.



Il presidente Acquaroli ha ringraziato il Presidente Meloni e il Ministro Musumeci per la tempestività della decisione e ha ricordato l’incontro di lunedì con i Sindaci dei comuni colpiti dall’alluvione, per fare il punto sulla situazione, in modo da, ha concluso Acquaroli “inviare nel più breve tempo possibile la ricognizione puntuale dei danni alla Protezione Civile nazionale”