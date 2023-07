PESARO – Estate che entra nel vivo, aumentano i controlli della Guardia di Finanza del Comando provinciale di Pesaro per contrastare i traffici illeciti in materia economico-finanziaria e lo spaccio di stupefacenti. Le operazioni, in particolare, hanno interessato la tutela del made in Italy e dei diritti della proprietà intellettuale, ma sono state effettuate anche verifiche per il rispetto della normativa giuslavoristica e sulla circolazione stradale. Al setaccio i luoghi di aggregazione, dove si concentra la movida, ma anche strade, parchi, stazioni e litorale.

Nel corso del servizio, effettuato dalla sera all’alba, sono state identificate 79 persone e controllati 20 veicoli. Sono state anche elevate quattro violazioni al Codice della strada e segnalate due persone in possesso di cocaina e hashish. Sul lungomare, invece, sono stati controllati sei esercizi pubblici: sei persone sono state segnalate alla Procura della Repubblica di Pesaro per la violazione della normativa sul diritto d’autore (legge 633/1941), inoltre sono stati individuati due lavoratori in nero, mentre per 12 persone la posizione è in corso di approfondimento. Infine è stata rilevata una violazione in materia di canone di abbonamento speciale Rai destinato alle attività commerciali.

Al piano di controlli vi hanno preso parte numerosi finanzieri, supportati dal personale specializzato Atpi (Antiterrorismo pronto impiego), dai ‘Baschi Verdi’ della Compagnia di Ancona e da tre unità cinofile antidroga.