FABRIANO – Non ce l’ha fatta Gabriella Lazzari, la donna di 59 anni, cuoca della mensa cittadina del comune di Fabriano, che ieri mattina era rimasta coinvolta in un incidente avvenuto sulla provinciale di Frasassi a Genga. Dopo un giorno di agonia si è spenta all’ospedale regionale a Torrette di Ancona. La donna era arrivata in ospedale già in condizioni critiche. L’invasione di corsia e lo schianto contro un camion non gli hanno lasciato scampo. Il Comune di Fabriano ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia: “Il Sindaco, l’Amministrazione, il Consiglio Comunale e tutti i dipendenti esprimono profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia.