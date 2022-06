Una lupa con i suoi cuccioli in giro per il Fermano sta destando curiosità ma anche un po’ di preoccupazione. L’animale è stato avvistato in giro per le campagne alla ricerca di cibo per i suoi figliolotti, e avrebbe già sbranato un pony e un caprone. In particolare sarebbe stata individuata nei pressi dell’aviosuperficie da un agricoltore.

Di questa famigliola di lupi, le cui tracce risalgono a circa tre giorni fa, sono stati avvisati sia il Wwf che l’associazione che si occupa di recupero degli animali selvaggi da mettere in sicurezza. Secondo gli esperti potrebbe trattarsi di un ibrido, un incrocio tra lupo e cane.

Gli avvistamenti in questa zona non hanno precedenti: occorre capire perché sempre più specie protette si avvicinino ai centri abitati. Quasi certamente a spingerli è la ricerca di cibo, in particolare prede come cinghiali, cerbiatti e caprioli. Va tenuto conto anche il tema dell’abbandono delle coltivazioni agricole in vaste aree di territorio collinare.

Gli esperti ricordano che la lupa non è una minaccia per l’uomo, anzi è schiva e alla presenza della persona fugge. E’ comunque fortemente raccomandato di mettersi alla ricerca di un incontro ravvicinato con la mamma e i suoi lupacchiotti, perché se dovesse percepire una minaccia per i suoi cuccioli potrebbe assumere un atteggiamento difensivo.