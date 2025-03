Di fronte a molti sindaci e amministratori il presidente Albunia a sorpresa annuncia: “Presto la nuova sede a Sant’Elpidio a Mare”.

Sostenibilità, attenzione a non sprecare acqua, nuovi strumenti di conoscenza, formazione e informazione, intelligenza eco-artificiale. Ecco alcune delle parole chiave sviluppate nel corso dell’incontro organizzato da Tennacola che gestisce il servizio idrico integrato in 27 comuni presenti nel territorio dell’ATO. n.4, tra provincia di Macerata e di Fermo, con il patrocinio del Comune di Sant’Elpidio a Mare per celebrare la Giornata Mondiale dell’Acqua fissata come ogni anno per il 22 marzo. Nel teatro pieno di studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio e di amministratori locali e regionali, il Presidente Antonio Albunia ha fatto un annuncio importante per il territorio. “Presto avremo la nuova sede di Tennacola, ovviamente a Sant’Elpidio a Mare, spaziosa, accogliente, adeguata alle esigenze di un’azienda che sente forte lo spirito di servizio nei confronti del territorio”. Poi il ringraziamento “a tutta la struttura tecnica, il Tennacola Team, guidata dal Direttore Ing. Mattiozzi per l’eccellente lavoro che svolge ogni giorno per garantire un servizio efficiente, all’assemblea dei soci che ci riconosce la propria fiducia, al Commissario Castelli e al Presidente Acquaroli che seguono da vicino le nostre attività e ci sostengono”. Ad aprire l’incontro Alessandra De Notaristefani di Vastogirardi, Commissario Prefettizio Comune di Sant’Elpidio a mare che ha rimarcato “il ruolo di Tennacola a sostegno del territorio” e del consigliere regionale Andrea Putzu, Presidente della Commissione Attività Produttive della Regione Marche “per la capacità dell’azienda di intercettare risorse pubbliche dal Pnrr ma anche dal Por Fesr e per aver avviato un efficace progetto di comunicazione che rende consapevoli i cittadini di tutte le età dell’eccellenza che Tennacola rappresenta”. Tredici cartoni animati con protagonista il Tennacola Team sul canale YouTube ufficiale di Tennacola raccontano il complesso sistema del servizio idrico integrato, dalla captazione dell’acqua dalle sorgenti di Montefortino e Sarnano passando per il reticolo distributivo fino alla depurazione per consentire al ciclo dell’acqua di ripartire. “Un progetto innovativo – ha detto Leonardo Apolloni, delegato alla comunicazione della governance aziendale – con un format dedicato alle scuole, (già svolte le tappe a Monte San Giusto e Rapagnano, presenti rispettivamente la vicesindaca Simona Scopetta e la sindaca Elisabetta Ceroni), e appuntamenti più articolati come quello dello scorso ottobre a Porto Sant’Elpidio e questo a Sant’Elpidio a Mare per contribuire a creare una consapevolezza che l’acqua non è una risorsa infinita e non va data per scontata”. Presentato anche il nuovissimo “Tennacola Game”, scaricabile gratuitamente da AppStore “un endless game – ha spiegato Salvatore La Porta di Jef che ha curato il progetto – per tutte le età, divertente ma anche educativo”. A completare la mattinata gli interventi del prof. Emanuele Frontoni di UniMC sul tema Intelligenza eco-artificiale, “con la quale contiamo di sfatare alcuni miti e dicerie intorno all’AI che ha uno sviluppo finito e non potrà mai soppiantare l’intelligenza umana”. La prof.ssa Stefania Gorbi, del Disva di UnivPM ha offerto una panoramica circa “il legame tra acqua e cambiamenti climatici” con i progetti di studio per capire l’impatto dei cambiamenti climatici e dei nuovi inquinanti”. Le conclusioni del Direttore di Tennacola Giovanni Mattiozzi hanno richiamato alla qualità dell’acqua di Tennacola, “superiore a quella di molte che si acquistano imbottigliate e al grande lavoro che c’è dietro ad ogni rubinetto che si apre”. In platea le classi dell’Istituto Superiore “Carlo Urbani 1A e 1B dell’indirizzo Enogastronomia, 1D e 1E indirizzo Sociosanitario di Sant’Elpidio a Mare, gli studenti delle classi 1B e 1E del Liceo per le Scienze Applicate di Porto Sant’Elpidio e due classi del 3’ anno della scuola secondaria di 1’ grado “Bacci” di Sant’Elpidio a Mare.