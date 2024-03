Una serata per rendere omaggio a chi ha risposto con professionalità e coraggio all’emergenza Alluvione, indossando ancora oggi una divisa tanto amata come quella del Pompiere.

L’associazione Imprenditori Giomarche organizza a tale scopo una importante conviviale presso l’hotel Raffaello, per ringraziare in particolare i Vigili Del Fuoco del distaccamento di Senigallia e Arcevia. L’iniziativa ha trovato largo consenso fra gli imprenditori associati e soddisfazione da parte dei Vigili Del Fuoco ed in particolare da parte dei dirigenti provinciali.

“Giomarche – ricorda il Presidente Riccardo Montesi – sostiene che tutti i cittadini hanno il dovere di ringraziare i Vigili del Fuoco per il loro impegno e sacrificio a difesa del bene comune ed in particolare negli eventi alluvionali che hanno duramente colpito il nostro territorio e la citta’ di Senigallia , inoltre si sono distinti per come hanno collaborato con la Croce Rossa e tanti volontari venuti da ogni parte d’Italia”.

Saranno presenti alla serata i sindaci del territorio, il Commissario per la ricostruzione e altre autorita’. Presenterà la serata il noto giornalista Maurizio Socci di ETV Marche.

Prossimamente in onda sul canale 12