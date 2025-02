Estra scende in campo al fianco della Ssc Ancona, rinnovando il suo sostegno al club biancorosso. Un sodalizio, quello tra il Gruppo, primo operatore delle Marche nel settore energetico, e la squadra di calcio simbolo del capoluogo dorico, che prosegue dal 2011 a conferma della grande attenzione della multiutility allo sport in tutte le sue sfaccettature e al suo radicamento sul territorio.

La partnership è stata ufficializzata questa mattina durante una conferenza stampa nella Sala Giunta del Comune di Ancona, dal presidente di Estra Francesco Macrì, accompagnato dalla consigliera d’amministrazione, Maria Cristina Rossi, e dal presidente onorario e vicepresidente della Ssc Ancona, Vincenzo Guerini e Robert Egidi. Presente all’incontro anche il sindaco Daniele Silvetti.

“Ringrazio Estra perché continua a supportarci nonostante le vicissitudini che ha attraversato il calcio in questo capoluogo – ha esordito il presidente onorario della Ssc Ancona, Vincenzo Guerini -. Lo sport e così il calcio vanno avanti con sponsorizzazioni e partnership. L’attaccamento del Gruppo alla maglia e al territorio indica che siamo credibili cosa per noi fondamentale da quando abbiamo cominciato a lavorare per questo nuovo corso societario”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal vicepresidente della società biancorossa, Robert Egidi: “Per raggiungere traguardi importanti – ha aggiunto – abbiamo bisogno dell’appoggio del Comune e di partner di alto livello proprio come è attestato sia Estra, azienda nazionale che ci onora del suo sostegno. Con Estra puntiamo a crescere insieme”.

Da sempre Estra dedica risorse alla promozione delle attività sportive, attraverso collaborazioni con squadre importanti, impegnate nelle discipline più praticate, ma anche con iniziative a sostegno di piccole associazioni e dei giovani.

“Oggi – ha affermato il presidente di Estra, Francesco Macrì – ribadiamo con entusiasmo il nostro sostegno alla Ssc Ancona, emblema di una città con cui abbiamo un rapporto importantissimo, perché è il primo polo aziendale che ci ha dato fiducia. Crediamo fermamente nel gioco di squadra e nel legame con il territorio di riferimento, valori che rispecchiano perfettamente quelli della società sportiva dorica. Il binomio Estra e mondo dello sport è per noi imprescindibile, poiché i principi di fair play, rispetto e determinazione che caratterizzano l’attività sportiva sono in linea con la nostra filosofia aziendale. Dal 2011 sosteniamo il club dorico, senza mai venire meno, a prescindere dai cambiamenti nei vari assetti societari o dalla categoria in cui milita. La nostra intenzione è di continuare su questa strada, con l’auspicio di contribuire a costruire una squadra competitiva e di condividere una progettualità comune”.

“Siamo onorati – ha proseguito la consigliera d’amministrazione di Estra, Maria Cristina Rossi – di essere qui a condividere il nostro impegno verso la Ssc Ancona. In Estra crediamo nel potere dello sport come strumento di coesione sociale e sviluppo del territorio. Abbiamo avviato collaborazioni che coinvolgono giovani, famiglie e istituzioni locali, promuovendo la pratica sportiva inclusiva e valori come lo spirito di gruppo. Sosteniamo eventi che celebrano la cultura sportiva, affiancando associazioni locali, convinti che ogni contesto, grande o piccolo che sia, contribuisca a creare un tessuto sociale ricco e dinamico”.

La partnership è stata accolta con grande soddisfazione dal sindaco della città, Daniele Silvetti: "Ringrazio Estra e Ssc Ancona – ha commentato – per il messaggio che lanciano alla città, con un sodalizio che si protrae nel tempo e che lega due soggetti rappresentativi del nostro territorio. Un impegno condiviso che denota attaccamento per Ancona e per la sua lunga tradizione sportiva. Un bell'esempio di appartenenza per tutti coloro che amano lo sport dorico. Quindi ben venga questo nuovo anno di sostegno al club biancorosso e che sia auspicio di positivi risultati per entrambi".